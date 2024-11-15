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Хуснуллин: власти намерены не допустить банкротства застройщиков

Власти постараются не допустить банкротства некоторых застройщиков в России, хотя такие риски существуют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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«В любой стране мира всегда происходят какие-то падения и взлеты, к этому надо подходить системно. Какие-то застройщики плохо рассчитали свою экономику, наверное, они не справятся с задачей», — сказал Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, российские власти сделают все, чтобы не допустить банкротств некоторых застройщиков.

Также он заявил, что правительство пока не будет разрабатывать новые льготные ипотечные программы на рынке жилья.

О риске массовых банкротств бизнеса из-за высокой ключевой ставки предупреждает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Экономика разбалансирована, причина – в несогласованности действий ЦБ и правительства. По его мнению, стагнация экономики в таких условиях «предопределена». Через полтора-два года может возникнуть ситуация массовых банкротств из-за «огромных неплатежей».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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