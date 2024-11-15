Сбер изменил условия выдачи льготной ипотеки с 15 ноября

С 15 ноября Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по госпрограммам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT», вместе с тем изменив условия выдачи льготной ипотеки.

Минимальный первоначальный взнос по программам с господдержкой составит 20,1%, если покупатель берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика, оформляет ипотеку с увеличенным лимитом, эта опция действует в рамках «Семейной» и «IT-ипотеки», или выбирает жилье в рамках комплексного предложения, это скидка на ставку от застройщиков, объекты которых финансирует Сбер.

В остальных случаях размер первоначального взноса по льготным программам составит от 50,1%.

Кроме того, Сбер приостановил прием заявок на кредит для строительства дома по программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека.