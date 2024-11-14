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Новый приют для бездомных животных построят в Иркутской области

В поселке Чунский Иркутской области построят приют для бездомных животных «Добрый друг». Работы по его обустройству уже начались, рассказала в своем тг-канале заместитель председателя Законодательного Собрания региона Наталья Дикусарова.

«Уже началась подготовка площадки. Находится она в лесном массиве. Сейчас участок расчищают и с помощью техники выравнивают. Сами работы начнут весной. Пока закупают стройматериалы», – отметила депутат.

Она также добавила, что средства на открытие питомника получил местный житель. Мужчина стал одним из трех победителей грантового отбора службы ветеринарии Иркутской области.

Кроме того, в Чунском муниципальном округе планируется создать свою службу для планового и экстренного отлова бездомных животных, чтобы не приглашать для этого специалистов из Иркутска. Стерилизация и лечение также будет проходить в поселке, что позволит муниципалитету сэкономить средства и стерилизовать еще больше уличных собак.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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