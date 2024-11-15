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Распродажи не разгоняют инфляцию – ЦБ

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Акции снижают общий уровень цен, но примерно одинаково каждый год. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе Центробанка РФ (ЦБ).

«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», – пояснили в ЦБ.

Ранее СМИ заявили о том, что распродажи в «Черную пятницу» рискуют провалиться. Продавцам не хватает свободных площадей. С проблемами столкнулись партнеры Wildberries и Ozon. На фоне сезонного повышения спроса бизнесу приходится переплачивать или в срочном порядке искать незатоваренные помещения. Собеседники “Ъ FM” признают, что проблемы начались еще несколько месяцев назад, когда стоимость приемки товаров стала расти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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