Эн+ получил «Платину» в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes

Российский энергохолдинг Эн+ был удостоен высшей награды — «Платины» — в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes.

В методологии составители рейтинга акцентируют основное внимание на социальных параметрах, например, оценивают наличие у компаний политик, выходящих за рамки привычного социального пакета, программ работы с молодежью, вовлечение в повестку устойчивого развития, работу над удержанием молодых кадров в малых и средних городах.

Критерии оценки компаний распределены по трем ключевым направлениям, которые составляют аббревиатуру ESG: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

По итогам оценки Эн+ получил от членов жюри «платину» в категории «Корпоративное управление», «золото» за инициативы в области экологии и «серебро» за достижения в сфере «Сотрудники и общество». Оценка была проведена без учета деятельности металлургического сегмента, представленного компанией РУСАЛ.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг стремится использовать и развивать передовые мировые практики в сфере безопасности труда и устойчивого развития. Компания объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. На предприятиях Эн+ реализуются программы обучения и повышения квалификации сотрудников, на всех уровнях ведётся работа среди молодежи по укреплению кадрового потенциала. Компания активно участвует в развитии территорий, на которых она работает, поддерживает социальные и экологические проекты, направленные на улучшение качества жизни местного населения и сохранение природных ресурсов, включая озеро Байкал.