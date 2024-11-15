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Предприниматели получат пять новых программ кредитования

Государство разрабатывает способы поддержки инвестиций при высокой ключевой ставке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на стратегию развития до 2030-го Корпорации МСП.

Федеральный институт по поддержке малого и среднего бизнеса Корпорация МСП планирует внедрить пять новых льготных программ для инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, следует из ее стратегии развития до 2030 года.

Они будут направлены на поддержку инвестиционных проектов в научно-технической деятельности, производственном бизнесе, IT, сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме. На их развитие выделят 2,5 трлн рублей. Также планируется запустить льготные кредиты для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и предпринимателей из моногородов, следует из документа.

Льготы станут более адресными и целевыми – это большой прогресс, поскольку ранее они предоставлялись компаниям и из неприоритетных отраслей, подчеркнул глава управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

Высокая ключевая ставка привела к снижению инвестиционной активности и уменьшению темпов роста кредитования, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Русском экономическом форуме. По словам вице-премьера, уменьшились объемы кредитования как физических, так и юридических лиц. Однако их объемы остаются рекордно высокими.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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