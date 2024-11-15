Как мошенники чаще всего обманывают пенсионеров

За 10 месяцев этого года ВТБ возместил пенсионерам 108 млн рублей, которые были похищены мошенниками. Из них более 60 млн рублей задержаны на счетах злоумышленников с помощью системы дроп-мониторинга.

Самой популярной мошеннической схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных и медицинских сервисов, приложений по оплате коммунальных услуг и банковских сервисов. Мошенники сообщают о новом приложении, которое необходимо установить на устройство клиента, и в результате получают полный доступ к банковским счетам. Они также продолжают использовать социальную инженерию и манипулируют пенсионерами – звонят по телефону и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пенсионеров переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями.