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Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
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Майнинг запретят в Иркутской области с 1 декабря
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Майнинг запретят в Иркутской области с 1 декабря

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Ограничения также будут действовать в Бурятии и Забайкалье. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект правительства.

Как следует из материалов назначенной на 18 ноября правкомиссии по развитию электроэнергетики, запрет на майнинг криптовалют в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года.

Далее запрет вводится ежегодно в период пиковых нагрузок – с 15 ноября по 15 марта – вплоть до 2031 года.

Тотальный запрет предлагается ввести в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии–Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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