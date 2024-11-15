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Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Диапазоны энергопотребления увеличат в Приангарье, если местные власти докажут обоснованность этого шага
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Диапазоны энергопотребления увеличат в Приангарье, если местные власти докажут обоснованность этого шага

Сейчас штаб работает в Москве, в том числе с ФАС. При каком условии диапазоны потребления электроэнергии увеличат в регионе рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сейчас задача номер один предоставить расчеты, полученные опытным путем со всех территорий, где есть дома с электроотоплением. Рабочая группа должна проанализировать полученные данные за 2023 год и 2024 годы», – пишет глава региона в Telegram-канале.

Председатель правительства области Константин Зайцев провел несколько встреч в Москве, в том числе с ФАС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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