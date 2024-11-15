Составлен рейтинг энергопотребления городов Иркутской области

Иркутская энергосбытовая компания представила рейтинг потребления электроэнергии в городах Иркутской области. В него вошли 14 населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания организации. Анализ 580 тысяч лицевых счетов показал, что среднее потребление в городах не превышает 500 кВт*ч в месяц и на данный момент находится на отметке 491 кВт*ч в месяц.

Наиболее экономичными названы Ангарский городской округ (162 кВт*ч в месяц), Железногорск-Илимский (243 кВт*ч в месяц) и Саянск (257 кВт*ч в месяц). Наибольшее же количество используемой электроэнергии зафиксировано в Тайшете (538 кВт*ч в месяц), Слюдянке (639 кВт*ч в месяц) и Киренске (701 кВт*ч в месяц). Жители крупных городов – Иркутска и Братска – в среднем расходуют 377 и 310 кВт*ч в месяц соответственно.

В середине списка оказались города Усолье-Сибирское (365 кВт*ч в месяц), Черемхово (376 кВт*ч в месяц), Зима (453 кВт*ч в месяц) и Усть-Кут (487 кВт*ч в месяц).

Напомним, ранее эксперты озвучивали перечень сельских населенных пунктов с наиболее высоким потреблением электричества. Это поселок Баклаши (2520 кВт*ч в месяц), Маркова (2394 кВт*ч в месяц), Введенщина (2344 кВт*ч в месяц), Хомутово (1753 кВт*ч в месяц) и Грановщина 1770 кВт*ч в месяц.