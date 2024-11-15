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Игорь Кобзев встретился со служащими в 85-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев работает в приграничных территориях страны и зоне проведения СВО. Глава региона встретился с жителями Иркутской области, служащими в 85-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев передал бойцам дроны, закупленные на собранные во время благотворительного концерта «Сибирское братство. Своих не бросаем!» средства. Концерт состоялся 4 ноября, жители региона собрали три миллиона рублей.

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С военнослужащими Игорь Кобзев обсудил объемы помощи бригаде и проблемные вопросы. Каждому вручил памятные часы с гравировкой от губернатора Иркутской области и поблагодарил за службу.

– Для меня крайне важно такое живое общение, когда можно взглянуть в глаза, открыто поговорить обо всем, что беспокоит, искренне пожать нашим отважным мужчинам руку. Для таких парней нет слов «не хочу» и «не могу», говорят о себе – «а кто, если не мы». Для них на первом месте остается чувство долга, преданность стране и готовность защищать нас с вами. Это вызывает искреннее восхищение и уважение. Пожелал ребятам вернуться к своим близким живыми, здоровыми и с победой. Мы всех их очень ждем и верим в них, – рассказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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