Мошенники под видом работников энергетической компании обманывают жителей Приангарья

В Иркутской области зафиксировали факты обмана местных жителей от имени сотрудников энергетической компании. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«Аферисты звонят с предложением заменить приборы учеты потребляемой электроэнергии. Для записи в электронную очередь мошенники просят граждан установить на телефон приложение якобы энергосбытовой компании», – предупреждают правоохранители.

При этом отправленная программа является вирусной. В последующем киберпреступники получают доступ к телефону жертвы и похищают персональные данные владельца. Далее происходит списание денег с банковского счета.

За прошедшие 3 месяца таким образом удалось обмануть 15 жителей Приангарья, суммарно они потеряли почти 8,5 млн рублей.