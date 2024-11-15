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Бизнесмен в Иркутске лишился автомобиля после отказа сносить свой незаконный павильон

В Иркутске индивидуальный предприниматель лишился транспорта. Его изъяли после отказа нарушителя сносить самовольно построенный торговый павильон, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что в соответствии с решением суда бизнесмен должен был самостоятельно снести незаконный объект, однако делать это нарушитель не торопился. В результате по заявлению судебного пристава способ и порядок исполнения решения был изменен: объект снесла подрядная организация.

Расходы на снос составили более 880 тысяч рублей. Чтобы их покрыть, был арестован автомобиль предпринимателя и передан на реализацию. Согласно оценке эксперта, рыночная стоимость машины составила сумму, которая покроет затраты подрядчика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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