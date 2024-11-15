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Осужденный на 18 лет экс-министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков пойдет на СВО

Приостановлено производство по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области  Якова Сандакова. Это связано с тем, что бывший чиновник отправится в зону спецоперации, следует из данных объединенной пресс-службы судов.

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«В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции поступило ходатайство врио военного комиссара Иркутской области о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения в отношении Якова Сандакова в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ», – говорится в сообщении.

Ходатайство было удовлетворено, производство по уголовному делу в приостановили. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменили.

Напомним, ранее экс-министр здравоохранения был осужден и отправлен на 18 лет в колонию строгого режима, а также оштрафован на 80 млн рублей. Бывшего чиновника признали виновным в получении денег за предоставление конкурентных преимуществ при проведении аукциона и  за продление полномочий руководителю подведомственного медицинского учреждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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