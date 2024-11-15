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Иркутских бизнесменов приглашают поучаствовать в форуме «Дни ритейла в Сибири»

С 4 по 6 декабря 2024 года в Новосибирске пройдет ежегодный межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири». В нем приглашают поучаствовать предпринимателей из Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Форум является площадкой для диалога между профессионалами ритейла, представителями власти, ведущими экспертами рынка, бизнес-сообщества, отрасли торговли и специалистами в области электронной коммерции, а также платформой для обмена опыто», – говорится в сообщении.

Деловая программа охватит актуальные направления ритейла, включая потребительские тренды, стратегии и практики регионального рынка, IT, инструменты борьбы с контрафактом в табачной отрасли, тренды в категорийном менеджменте, изменения рынка виноторговли и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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