Иркутских бизнесменов приглашают поучаствовать в форуме «Дни ритейла в Сибири»

С 4 по 6 декабря 2024 года в Новосибирске пройдет ежегодный межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири». В нем приглашают поучаствовать предпринимателей из Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Форум является площадкой для диалога между профессионалами ритейла, представителями власти, ведущими экспертами рынка, бизнес-сообщества, отрасли торговли и специалистами в области электронной коммерции, а также платформой для обмена опыто», – говорится в сообщении.

Деловая программа охватит актуальные направления ритейла, включая потребительские тренды, стратегии и практики регионального рынка, IT, инструменты борьбы с контрафактом в табачной отрасли, тренды в категорийном менеджменте, изменения рынка виноторговли и многое другое.