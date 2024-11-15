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Компания-лесозаготовитель заплатит более 700 тысяч рублей за вред животному миру в Приангарье

Организацию-лесозаготовителя обязали возместить вред, причиненный животному миру. Соответствующее решение принял суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«Организация, осуществляющая заготовку древесины на территории обитания охотничьих ресурсов, не в полной мере исполнила требования закона в части оплаты ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в связи с рубкой лесных насаждений», – говорится в сообщении.

На этом основании прокуратура направила в суд иск о понуждении компании возместить причиненный ущерб в размере более 732 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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