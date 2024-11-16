ТОП-3 самых дорогих квартир в Иркутске: какие объекты в городе продают за 60 млн рублей

В Иркутске продают квартиры, стоимость которых составляет 60 млн рублей либо превышает эту сумму. Какие лоты в настоящее время являются самыми дорогими, читайте в подборке SIA.RU.

5-комнaтная квартира в центре города

Одним из самых дорогостоящих объектов, по данным сервиса «Авито», сейчас является квартира в центре города с пятью комнатами. Она располагается на Маpата, 42 в трехэтажном доме, в котором есть всего три квартиры. Здание построено из кирпича, высота потолков – от 3,2 до 4,8 метра. У каждого собственника есть свой гараж на две машины, из которого можно попасть в жилье. Дополнительно обустроен закрытый двор с елью, рассчитанный на всех постояльцев.

Внутри квартиры четыре санузла, три гардероба, большая гостиная с балконом во двор, кухня-столовая, кабинет, прихожая с гостевым санузлом, прачечная. Выполнен дизайнерский евроремонт. Мебель остается новому владельцу. Площадь объекта – 343,5 квадратного метра.

Премиальная квартира на Александра Невского

Еще одна дорогостоящая квартира за 60 млн рублей, находящаяся в продаже, расположена на улице Александра Невского. В ней выполнен дизайнерский ремонт. Лот расположен на шестом этаже одиннадцатиэтажного дома.

Все материалы отделки, а также сантехника – премиум-класса, на полу в жилье уложен паркет. Установлены фирменные мебель и техника. Состояние – близкое к новому. Все окна заменены на 5-камерные с шумоизоляцией и тонировкой. Установлена система кондиционирования со скрытым монтажом блоков.

Квартира площадью 225 квадратных метров занимает целиком весь шестой этаж дома. Здесь высокие потолки. Пространство разделено на три спальни, отдельный зал, зал-кухню, техническую комнату, два совмещенных санузла, один из которых с джакузи, другой – с душевой зоной, два балкона.

Во дворе имеется теплый и охраняемый подземный паркинг, где можно докупить два места для машин. Неподалеку есть торговые центры, бары, рестораны и другие заведения для досуга.

4-комнатная квартира в элитном комплексе

Самая дорогая на сегодня квартира стоимостью 65 млн рублей располагается на Красных Мадьяр в центре Иркутска в элитном комплексе. Выполнен дизайнерский ремонт, установлены новые мебель и бытовая техника премиум-класса.

В квартире площадью 120 квадратных метров есть спальня с панорамными окнами и автоматическими шторами, детская, кабинет, кухня-гостиная, ванная, прачечная, гардеробная

Имеется два парковочных смежных места в подземном паркинге. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности – магазины, аптеки, банки или места для активного отдыха. Есть закрытый двор с двумя детскими площадками.