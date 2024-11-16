Аналитики рассказали, за сколько лет житель Иркутской области сможет накопить на квартиру

Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, сколько времени понадобится россиянам, чтобы накопить деньги на квартиру на вторичном рынке в различных регионах страны. При подсчетах были учтены цены на недвижимость и зарплаты. Результаты есть у SIA.RU.

Жителю Иркутской области в среднем придется копить на жилье 5,7 года. Средняя стоимость квартиры в регионе составляет 5,5 млн рублей, средняя заработная плата – 80,1 тысячи рублей.

Дольше всего на жилье придется копить жителям Дагестана – 15,9 года, Ингушетии – 13,2 года, Севастополя – 13,1 года, Крыма – 13 лет, Республики Алтай – 12,2 года, Москвы – 12,1 года, Северной Осетии – 12 лет, Краснодарского края – 11,6 года, Чечни – 11,3 года.

Быстрее всех накопить на квартиру могут жители Чукотского АО – 3,8 года, Ямало-Ненецкого АО – 3,8 года, Мурманской области – 3,9 года, Ненецкого АО – 4 года, Магаданской области – 4,1 года, Республики Коми – 4,2 года, Еврейской АО – 4,5 года, Тюменской области – 4,5 года, Камчатского края – 4,6 года, Ханты-Мансийского АО – 4,6 года.

В среднем россиянину, по данным аналитиков, понадобится 5,8 года, чтобы накопить на жилье. Расчеты производились на основе данных Росстата при условии, что один из членов семьи будет откладывать свою зарплату целиком.