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Золотое кольцо времен Российской империи продают в Иркутске за 10 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу редкое золотое кольцо. По словам владельца, оно было изготовлено во времена Российской империи, следует из данных «Авито».

<p>Скриншот с сайта "Авито"</p>

Скриншот с сайта "Авито"

«Koльцo цapской эпохи, 56-я проба. Клеймо читaемо – женщинa в кoкошникe. Дocтaлocь oт пpобабушек. В oдной семьe вpучили прoбaбушкe на pождeниe в 1905 году», – сообщает продавец.

Он также добавил, что вещь пережила множecтво cобытий. Чтобы подтвердить ее подлинность, владелец готов на любые экспертизы за счет покупателя. Кроме того, он отмечает, что цена «аукционная» – она будет меняться по мере предложений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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