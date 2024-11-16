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Житель Приангарья оплатил полмиллиона рублей долгов, чтобы улететь на свадьбу брата

47-летний житель Братска вернул долги, чтобы улететь на свадьбу родственника за границу, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Известно, что в отделе судебных приставов в отношении этого мужчины находилось 15 исполнительных производств о взыскании задолженности на общую сумму 507 тысяч рублей.

«Должник уклонялся от исполнения требований исполнительных документов: скрывался от судебного пристава, не был трудоустроен, имуществом не обзавелся», – говорится в сообщении.

Чтобы побудить мужчину вернуть деньги, ему ограничили право выезда из России за границу. Данная мера оказалась эффективной: сибиряк выплатил долг, поскольку ему нужно было лететь на Родину на свадьбу брата. Также он оплатил исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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