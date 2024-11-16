Морозы до –36 градусов ожидаются в Иркутской области

В Иркутскую область придут морозы. В ближайшие сутки на некоторых территориях похолодает до –36 градусов, следует из данных регионального Гидрометцентра.

В частности, такие сильные холода местами возможны в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах в ночное время. На других территориях в среднем в темное время суток будет от –10 до –24 градусов.

В целом по региону в воскресенье ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туманы, ветер юго-восточный и юго-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура в светлое время суток составит 0...–5 градусов, на севере – около –9...–14 градусов.