Доля «серого» майнинга в Иркутской области составляет 43%

«Белый» майнинг планируют запретить в регионе с 1 декабря из-за рисков энергодефицита. Окончательное решение будет принято совсем скоро, 18 ноября, на правительственной комисcии. Отраслевые эксперты предупреждают об уходе легального бизнеса в теневой сектор.

В целом объём потребления майнинга по энергосистеме Иркутской области достиг значения 1098 МВт, из которых почти 471 МВт или 43% приходится на долю «серого» майнинга, осуществляемого физическими и юридическими лицами. Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин 15 ноября на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Учитывая, что общий объем электропотребления в Иркутской области за 9 месяцев 2024 года составил 52,4 млрд кВт*ч, на майнинг, таким образом, приходится 1,9% объема энергопотребления.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак отметил, что майнинг криптовалюты в долгосрочной перспективе может служить развитию энергосистемы, но при рисках энергодефицита и при субсидировании тарифов такая деятельность неприемлема.

– Минэнерго считает целесообразным запретить майнинг цифровой валюты в ряде регионов с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами в периоды прогнозируемого дефицита и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию, – сказал Евгений Грабчак.

Кроме Иркутской области майнинг предлагают запретить также в Бурятии и Забайкальском крае. Запрет будет действовать ежегодно в период пиковых нагрузок – с 15 ноября по 15 марта – вплоть до 2031 года.

Напомним, ранее Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письма в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с предложениями по регулированию майнинговой деятельности.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что предлагаемые ужесточения носят избыточно репрессивный характер. По его словам, подзаконные акты, принятые в рамках регулирования майнинговой деятельности, уже позволяют отключать майнеров в любое время без ограничений по продолжительности отключения. «Непонятно, зачем применять запрет, который будет действовать, когда запрещенная деятельность не наносит вреда энергосистеме», – говорит эксперт. При этом, добавляет он, отсутствует эффективная борьба с серым майнингом – использованием бытовых сетей и низкого тарифа на электроэнергию для размещения оборудования в жилом секторе. «Получается, что условия для законной деятельности существенно ужесточаются, в то время как недобросовестные участники рынка, наоборот, поощряются», – резюмировал господин Сасим.