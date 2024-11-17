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Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Энергопотребление в Приангарье выросло с начала года еще на 9,4%. Что дальше?
Доля «серого» майнинга в Иркутской области составляет 43%
Майнинг в ряде регионов РФ ограничат до 2031 года
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Энергопотребление в Приангарье выросло с начала года еще на 9,4%. Что дальше?

Энергопотребление в Приангарье растёт рекордными темпами. Аналитики «СО ЕЭС» предупреждают от рисках аварийных отключений этой зимой. Минэнерго считает целесообразным запретить майнинг в ряде регионов с энергодефицитом. В их числе – Иркутская область.

За 9 месяцев 2024 года электропотребление энергосистемы Иркутской области составило 52,4 млрд кВт*ч, что на 9,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такие данные сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. Заседание прошло 15 ноября во главе с заместителем Министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака.

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15 ноября 2024

– Электропотребление в Иркутской области за последние пять лет выросло в целом на 21%, а среди населения – на 42%. Анализ прироста пикового потребления мощности в декабре 2023 года в сравнении с январем 2023 года показывает, что наибольший прирост, 34%, пришёлся на «белых майнеров». В целом объём потребления майнинга по энергосистеме Иркутской области достиг значения 1098 МВт, из которых почти 471 МВт или 43% приходится на долю «серого» майнинга, осуществляемого физическими и юридическими лицами, – пояснил Анатолий Никитин.

В АО «СО ЕЭС» предупреждают, что в предстоящем осенне-зимнем периоде имеются риски введения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. Установление запрета майнинга в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири позволит минимизировать нагрузку на энергосистему Иркутской области.

Напомним, ситуация энергодефицита характерна не только для юга-востока Сибири. Так, аномальная жара и нехватка генерации привели этим летом к энергетическому кризису на юге России.  «Системный оператор» вводил веерные отключения потребителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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