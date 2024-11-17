Иркутская область попросит власти РФ ввести в регионе сезонные нормативы по дифтарифу

Совещание по вопросу установления новых нормативов потребления электроэнергии состоялось в правительстве Иркутской области. Присутствующие отметили, что необходимо отстаивать интересы региона в вопросе увеличения диапазонов потребления электричества. Для этого ведется подготовка предложений по установлению сезонных нормативов энергопотребления по дифтарифу, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

«Для решения вопроса в пользу жителей Иркутской области мы обратились в правительство РФ с просьбой предусмотреть для нашего региона особые условия. Мы планируем на федеральном уровне поднять вопрос о возможности установления тарифов, например, на два диапазона – в период отопительного сезона и за пределами отопительного сезона. Важно учитывать то, что наибольший объем потребления электроэнергии приходится именно на отопительный сезон, который длится в Приангарье около девяти месяцев», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

К подготовке соответствующих предложений подключились все 42 муниципалитета Иркутской области. Будет сделан точный подсчет домовладений, которые затронут нововведения.

Напомним, 1 ноября 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее границы диапазонов потребления электрической энергии населением. Максимальная норма энергопотребления в первом «льготном» диапазоне для всех субъектов РФ, на территории которых действует дифференцированный тариф, составит 3900 кВт*ч в месяц, во втором диапазоне – 6 000 кВт*ч в месяц.

Объемы потребления электроэнергии, утвержденные постановлением правительства РФ в нынешней редакции, не учитывают климатические особенности Приангарья. Электроотопление в Иркутской области в последние годы стало источником тепла в объектах ИЖС. Реализация постановления может привести к резкому увеличению размера платежей граждан за жизненно необходимые ресурсы при отсутствии альтернативного вида отопления.