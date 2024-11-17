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Иномарка провалилась под лед в Иркутской области: есть погибший

В Иркутской области автомобиль Toyota Premio ушел под лед реки Витим в городе Бодайбо при попытке водителя пересечь водоем. Инцидент произошел сегодня ночью, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

Установлено, что водитель машины решил сократить путь и выехал на лед, несмотря на запрет и соответствующие знаки. В 20 метрах от берега транспорт, в салоне которого находились три человека, за считанные минуты ушел под воду.

Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущую машину, еще один пассажир – 31-летняя женщина – утонула. Толщина льда в месте провала составляет не более 10 см, глубина водоема – около 6 метров.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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