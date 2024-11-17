Слесарь из Иркутской области взял в кредит 11 млн рублей и перевел аферистам

49-летний житель города Усолья-Сибирского Иркутской области стал жертвой мошенников. Они представились брокерами и предложили обогатиться с помощью биржи, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что мужчина увидел в Интернете рекламу о заработке на фондовом рынке. Он перешел по ссылке, заполнил анкету, а затем в мессенджере ему поступил звонок якобы от инвестиционного консультанта.

Собеседник предложил установить на телефон специальное приложение и внести первоначальный депозит. Для увеличения доходов обманщик уговорил сибиряка оформить кредит и перечислить все деньги на «брокерский счет».

Суммарно усольчанин потерял больше 11 млн рублей. По этому факту проводится проверка.