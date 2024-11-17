Звездные шеф-повара приготовили на иркутской набережной авторские блюда из омуля

Звездные шеф-повара Максим Ершов и Дмитрий Решетников посетили Иркутск в рамках программы «Повара на колесах». Они приготовили блюда из омуля на Верхней набережной, которыми угостили горожан. Выпуск передачи вышел сегодня на «Первом канале».

«Иркутск для меня – равно Байкал. Считаю, что Байкал – это символ России», – подчеркнул Дмитрий Решетников.

До проведения традиционного кулинарного батла знаменитости сходили на экскурсию по Иркутску. Они прогулялись по нижней набережной и послушали историческую справку о городе. После гости отправились в Листвянку, где посетили Байкальский музей, занялись дайвингом, а также прокатились на катере по Ангаре и Байкалу, узнали о них интересные факты.

Также в рамках визита в регион Максим Ершов и Дмитрий Решетников продегустировали еду в двух местных заведения – ресторанах «33 вино и тапас» и Le Chef. Здесь они попробовали тарталетки с икрой омуля, форель с морковным кремом, трес лечес с байкальской клубникой, сагудай из омуля с зеленым маслом, уху с муксуном и форелью, печеный шоколад с джемом.

Вдохновившись атмосферой города и Байкала, повара приступили к приготовлению блюд. Предварительно они закупили все продукты на Центральном рынке: здесь приобрели сливочное масло, кижуч, омуль, домашние помидоры, морковь, сельдерей, опята и другое.

Подготовка к кулинарному батлу состоялась на кухне ресторана Le Chef. Непосредственно приготовление блюд проходило прямо на Верхней набережной. В ярком фудтраке Дмитрий Решетников приготовил фиш-энд-чипс «Мон омуль», Максим Ершов – уху «Кристаллы Байкала». Оба угощения были авторскими.

Горожане, которые могли попробовать лакомства абсолютно бесплатно, высоко оценили блюда столичных поваров. «Сколько я омуля ела, но в тесте – никогда. Если у меня будет эта рыба, обязательно так приготовлю. Уха с помидорами тоже имела необычный вкус: для меня это просто открытие», – отметила одна из дегустаторов.

Победу в поединке на этот раз одержал Дмитрий Решетников, которому иркутяне отдали чуть больше голосов. Оба повара остались довольны результатами батла и визитом в город, в который планируют вернуться.

«Мне понравилось абсолютно все, что я здесь увидел. А Байкал – это любовь на всю жизнь! Приеду сюда снова», – резюмировал Максим Ершов.

В конце программы шеф-повара наклеили герб Иркутска на свой фудтрак, на котором отправятся в другие города.