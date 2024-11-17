Аналитики рассказали, сколько иркутян пользуются бонусными картами продовольственных магазинов

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска пользуются бонусными картами продовольственных магазинов. Результаты есть у SIA.RU.

«Каждый второй иркутянин – 51% – постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов, каждый третий – иногда. О том, что никогда не пользуются скидочными картами, рассказали 13% опрошенных», – говорится в сообщении.

Выгоду от скидок горожане оценивают достаточно скромно. По мнению 40% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 рублей в месяц. 12% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1000 рублей в месяц, а 15% – от 1000 до 3000 рублей.

На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин. А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин.

Чем старше респонденты, тем активнее они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 48%, а среди горожан старше 45 лет таких уже 56%.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют карты магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше, но экономят по ним меньше денег практически в 1,5 раза.