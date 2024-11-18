«У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие?

Турпоток в Иркутскую область увеличился летом на 20%, сообщило Агентство по туризму региона. Какие результаты принесет зимний сезон? Участники рынка утверждают, что «зимний Байкал не имеет конкурентов»: спрос на туры растет с каждым годом. Что привлекает российских и иностранных туристов? Какие факторы помогают зимнему туризму расти, а какие – тормозят развитие? Портал SIA.RU побеседовал с представителями туристического рынка.

Факторы роста: что помогает развитию?

Последние годы зимний туризм на Байкале демонстрирует уверенный рост, говорят опрошенные SIA.RU туроператоры. «У зимнего Байкала нет конкурентов, – считает Эльвира Шагдарон, генеральный директор «КроссТур». – Люди хотят приехать и посмотреть на это чудо. Динамика спроса – положительная, растёт из года в год. Радует, что большинство туристов – россияне. Люди изменили приоритеты, обратили внимание на свою страну, путешествуют по России».

Одна из ключевых причин популярности зимнего туризма на Байкале, по мнению Эльвиры, – многообразие достопримечательностей. Здесь можно найти всё: от величественных заснеженных гор до живописных ледяных пещер. Туристы могут заняться зимними видами спорта, например, покататься на коньках по бескрайнему льду Байкала, насладиться уникальными природными явлениями, такими как ледяные гроты, послушать треск льда, помедитировать.

Мощным инструментом для продвижения зимнего Байкала в последние годы стали социальные сети. Яркие и красочные фотографии величественного озера зимой и видеоролики от популярных блогеров передают атмосферу волшебства и приглашают окунуться в этот уникальный мир. Кроме того, соцсети позволяют компаниям и туристическим агентствам напрямую взаимодействовать с потенциальными туристами. Проведение розыгрышей, обзоры, а также отзывы и рекомендации от уже побывавших на Байкале туристов играют важную роль в формировании положительного имиджа региона.

Растущий спрос привлекает в туристическую отрасль новых инвесторов, предпринимателей: появляются новые объекты – и в Иркутской области, и в Бурятии. Большим подспорьем для развития отрасли является сегодня и поддержка государства – например, в части строительства быстровозводимых модульных отелей. Благодаря этому развиваются многие территории: Большое Голоустное, остров Ольхон, Малое море, Бугульдейка.

«Мы видим, что за последние годы динамика идет вверх, туристический сезон стал увеличиваться. Если раньше он длился с середины февраля до середины марта, то есть всего лишь месяц, то сейчас туристы приезжают на Байкал зимой с середины декабря и путешествуют по озеру вплоть до конца марта», – делится Екатерина Чернышева, руководитель отдела экскурсионного сопровождения ТО «Байкалика».

Проблемы и вызовы: что тормозит развитие?

По наблюдениям участников рынка, спрос на зимние туры на Байкале сегодня превышает предложение. К главным стоп-факторам развития отрасли эксперты относят дефицит необходимой инфраструктуры, транспорта, средств размещения.

Так, если летом есть маленькие турбазы, которые могут дополнительно разместить туристов, то зимой они просто не работают из-за отсутствия отопления. Зачастую ради комфортного отдыха людям приходится бронировать туры и размещение за год. «Зимой найти комфортное жилье – с туалетом, душем – сложнее, чем летом. Количество подходящих отелей, турбаз заметно сокращается. А поток, наоборот, большой. Поэтому из года в год проблема номер один – нехватка мест размещения», – говорит профессиональный гид Надежда Гринева.

«Инфраструктура озера объективно не готова принимать столько гостей. Номерной фонд устаревает. Новых баз отдыха появляется не так много, как хотелось бы. Реновация происходит крайне редко, – отмечает Даниил Марышкин, CEO «Территория Байкал». – Соответственно, количество людей, которые хотят приехать, превышает количество номерного фонда, который есть на сегодняшний день на зимнем Байкале».

Из-за ограничения выезда на лед еще одной проблемой зимнего Байкала становится транспорт. Как говорят специалисты, самым безопасным видом транспорта являются хивусы, но их на озере гораздо меньше, чем требуется.

«Два основных дефицита в туризме на Байкале зимой – это дефицит средств размещений и дефицит транспорта, – комментирует аттестованный гид и организатор экскурсий по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо. – Например, если вы сейчас захотите забронировать хивус на 8 марта или на 23 февраля, то это будет очень проблематично: скорее всего, свободных нет».

Развитие сопутствующей инфраструктуры: дорог, кафе, туалетов – тоже отстает от спроса. Часть территорий на Байкале относятся к заповедным, что является тормозом для строительства новых объектов. «Одна из ключевых проблем сегодня – отсутствие оборудованных туалетов на маршрутах, – делится Надежда Гринева. – Далеко не везде они есть, и зимой людям, конечно, приходится непросто».

Не хватает и человеческого ресурса – профессиональных гидов, которые обеспечивают безопасность и комфорт туристов на маршрутах, создают незабываемые впечатления от путешествий. «Найти профессионального гида на высокий сезон – а сейчас он длится примерно с 10 февраля по 15 марта, и эти границы постоянно расширяются, – большая проблема», – говорит Татьяна Бройдо.

Юлия Жилкина

Кто отдыхает на Байкале зимой?

Как говорят представители отрасли, главные туристы на зимнем Байкале сегодня – это россияне. «Как началось со времен пандемии, так и продолжается, – говорит Надежда Гринева. – Это конечно радует: россияне путешествуют, узнают свою страну». «Есть направления, куда ездят самостоятельно местные жители, в очень большом количестве. Часто приезжают люди из других городов. Форматы отдыха разные – от очень бюджетных до VIP», – делится Даниил Марышкин.

Екатерина Чернышева подтверждает этот тренд: «Россияне едут отовсюду, начиная с Сахалина и Камчатки, заканчивая Калининградом. Но преобладают, конечно, туристы из Центральной России, Москвы и Санкт-Петербурга. Скорее всего, это обусловлено платежеспособностью, так как отдых на Байкале не всем по карману».

Отдых на зимнем Байкале, действительно, можно смело отнести к премиум-сегменту, считает Татьяна Бройдо: «Байкал входит в одно из самых топовых и самых дорогих зимних направлений по России. Выше только Камчатка, Сахалин, может быть, ещё какие-то очень экзотические направления. Остальной туризм по России – дешевле».

Иностранцы на зимний Байкал приезжают тоже – но, конечно, далеко не в тех объемах, как это было до пандемии. В основном, по словам Екатерины Чернышевой, это китайские подданные: «Им проще добраться, и интерес к Байкалу у них был всегда. Появляются также туристы из Индии, Таиланда».

«Объем турпотока из КНР, конечно, пока несопоставим с тем, каким он был в допандемийный период, – добавляет Татьяна Бройдо. – Сейчас китайцев в разы меньше, но они есть. Европейцы тоже потихоньку начинают возвращаться, но очень аккуратно, осторожно – и не в том количестве, как до пандемии и тех геополитических событий, в которых мы сегодня находимся».



