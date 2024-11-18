ЦБ отменит лимит полной стоимости кредита по кредитным картам в I квартале 2025

Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам, говорится в сообщении регулятора.

«По кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение полной кредитной стоимости за III квартал 2024 г. оказалось заниженным», — подчеркивает регулятор.

Поскольку среднерыночное значение полной стоимости кредита за III квартал текущего года — это база расчета предельного уровня такой стоимости на I квартал 2025 г., то ограничение, о котором идет речь выше, могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан.

«В связи с выявленными нарушениями Банк России выпустил информационное письмо, где сообщил о недопустимости таких практик, а также направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК», — отмечает ЦБ.