Многодетные семьи Иркутской области могут бесплатно посещать музеи по цифровому удостоверению

В Иркутской области началась апробация цифрового удостоверения для многодетных семей, которое позволяет бесплатно посещать государственные музеи региона. Для этого необходимо предъявить электронный документ в формате QR-кода, отображаемый в личных кабинетах на портале государственных услуг в разделе «Семья и дети». QR-код можно сохранить в телефоне или распечатать. Также можно использовать обычное удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Постановление, дающее право на бесплатное посещение музеев, подписал Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. Воспользоваться этой льготой могут многодетные семьи как из Иркутской области, так и из других регионов страны.

"В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, был разработан порядок, закрепляющий право многодетных семей на бесплатное посещение музеев. Количество посещений не ограничено. Ранее семьи с тремя и более детьми могли посещать музеи бесплатно только один раз в месяц. Уверен, что эта мера поддержки позволит семьям больше времени проводить вместе и знакомиться с богатой историей и культурой Прибайкалья," - отметил Константин Зайцев.

В этом году государственные музеи Иркутской области посетили более 2,3 тысячи многодетных семей. Наибольшей популярностью пользуется архитектурно-этнографический музей «Тальцы», затем Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского и Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.

"Для многодетных семей есть ещё одна льгота: раз в месяц они могут бесплатно посещать областные киноконцертные организации, филармонию и все государственные театры в Иркутске и Черемхово. Льгота распространяется и на гастрольные спектакли," - добавила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.