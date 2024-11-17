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Многодетные семьи Иркутской области могут бесплатно посещать музеи по цифровому удостоверению

В Иркутской области началась апробация цифрового удостоверения для многодетных семей, которое позволяет бесплатно посещать государственные музеи региона. Для этого необходимо предъявить электронный документ в формате QR-кода, отображаемый в личных кабинетах на портале государственных услуг в разделе «Семья и дети». QR-код можно сохранить в телефоне или распечатать. Также можно использовать обычное удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

<p>Фото: https://irkobl.ru/</p>

Фото: https://irkobl.ru/

Постановление, дающее право на бесплатное посещение музеев, подписал Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. Воспользоваться этой льготой могут многодетные семьи как из Иркутской области, так и из других регионов страны.

"В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, был разработан порядок, закрепляющий право многодетных семей на бесплатное посещение музеев. Количество посещений не ограничено. Ранее семьи с тремя и более детьми могли посещать музеи бесплатно только один раз в месяц. Уверен, что эта мера поддержки позволит семьям больше времени проводить вместе и знакомиться с богатой историей и культурой Прибайкалья," - отметил Константин Зайцев.

В этом году государственные музеи Иркутской области посетили более 2,3 тысячи многодетных семей. Наибольшей популярностью пользуется архитектурно-этнографический музей «Тальцы», затем Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского и Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.

"Для многодетных семей есть ещё одна льгота: раз в месяц они могут бесплатно посещать областные киноконцертные организации, филармонию и все государственные театры в Иркутске и Черемхово. Льгота распространяется и на гастрольные спектакли," - добавила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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