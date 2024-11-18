Траты на еду, кредиты и жилье доминируют в расходах жителей Иркутской области

Менее 20% среди основных статей расхода назвали детей и коммунальные услуги. Данные приводит онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Для 58% респондентов из Иркутской области самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. Для сравнения, в целом по стране этот показатель чуть ниже и находится на уровне 56%. Среди представителей разных профессиональных сфер еду как одну из главных статей расходов чаще всего выбирали HR-специалисты (67% из них), маркетологи, а также бухгалтеры (по 61%).

На втором месте по финансовой нагрузке – выплата кредитов (без учета ипотеки) – 38% опрошенных выбрали этот вариант, и это на 7% превышает среднероссийские значения. Преимущественно его отмечали специалисты розничной торговли (42%) и сотрудники сферы продаж (37%).

На третьем месте среди самых больших расходов – оплата аренды жилья и ипотеки (31%), в целом по стране – 37%. Чаще всего этот вариант отмечали представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (54%) и «Высший и средний менеджмент» (51%).

Значительно реже среди больших статей затрат называли коммунальные расходы и расходы на детей (по 19%), затраты на транспорт или автомобиль (17%), досуг и отдых, образование (по 4%), а также на одежду и обувь, лечение и лекарства (по 2%).

Эксперты также уточнили, какую часть зарплаты жители региона тратят на жилье и ипотеку, и выяснилось, что у большинства опрошенных (54%) это от 25% до 50% их доходов, еще у 23% на эту статью уходит менее 25% зарплаты, а у 17% – более половины (51–75%). Среди тех, кто тратит на жилье и ипотеку больше половины заработанного (51–75%), чаще встречаются представители сферы образования (29%) и сотрудники транспортной сферы (28%).

Аналогичный вопрос был и по кредитам (без учета ипотеки). Выяснилось, что у 42% местных жителей на погашение кредитов уходит менее 25% заработка, еще 37% тратят на это 25–50% заработной платы, а 14% – 51–75%. Среди последних (траты 51–75%) больше всего представителей ресторанно-гостиничной сферы и административного персонала (по 20%), а также работников розницы и водителей (по 19%).