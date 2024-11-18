Названа тридцатка самых крупных компаний-инвесторов в России

Среди них Газпром, ИНК, Эн+ и «Полюс» – все они ведут крупные проекты в Иркутской области. Список составило издание Forbes.

1 место. Газпром. Объем инвестиций – 2519,1 млрд руб. (+9,8%)

«Газпром» – крупнейшая газовая компания, которая располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 15%, в российских – 68%.

Недавно Газпром запустил Ковыкстинское месторождение, которое является крупнейшим в Восточной Сибири. Газ с Ковыктинского месторождения поставляется в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Рост экспорта на восток особенно важен для Газпрома на фоне резкого сокращения поставок в Европу. Между Газпромом и правительством Иркутской области заключены соглашения о сотрудничестве, использовании природного газа в качестве моторного топлива и газификации. Действует программа газификации региона на 2021–2025 годы, а также соглашение о намерениях по газификации Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области.

13 место. ИНК. Объем инвестиций – 175,3 млрд руб. (+37,1%)

Один из крупнейших независимых производителей углеводородов в стране занимается геологией, разведкой и добычей нефти в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Компания в скором времени планирует запустить Иркутский завод полимеров (ИЗП). Это одно из самых современных, экологичных и безопасных производств в стране. На ИЗП будут перерабатывать попутный нефтяной газ с месторождений ИНК. Раньше его просто сжигали на факелах. Иркутская нефтяная компания одной из первых стала закачивать топливо обратно в пласт, а сегодня решила превращать его в продукт, без которого современная жизнь невозможна, – полиэтилен.

17 место. Эн+. Объем инвестиций – 126,1 млрд руб. (+6,4%)

Крупнейший производитель алюминия за пределами Китая – годовая мощность составляет около 4 млн тонн. Кроме того, это крупнейший независимый производитель гидроэнергии в мире с 15,1 ГВт установленной мощности. В рамках программы «Новая энергия» компания реализует масштабный проект по реконструкции и замене основного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ – Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Общие инвестиции в программу составляют порядка 21 млрд рублей.

23 место. «Полюс». Объем инвестиций – 102,7 млрд руб. (+3,7%)

Крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Компания разрабатывает потенциально самое крупное месторождение из неосвоенных в мире – «Сухой Лог». Среднее содержание золота в руде оценивается в 2,1 против 1,3–1,4 грамм на тонну в среднем в мире. Такое положение при прочих равных обеспечит «Полюсу» более низкие затраты на добычу по сравнению с другими глобальными игроками и позволит сохранить мировое лидерство по рентабельности.