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Эн+ разрабатывает новую образовательную программу о солнечной энергетике, тепло- и гидро- энергетике

Российский энергохолдинг Эн+ готовит новую образовательную программу для школьников и студентов в рамках проекта «Энергия в действии». Она будет разделена по направлениям: гидроэнергетика, солнечная энергетика и теплоэнергетика. В процессе подготовки программы компания провела экскурсию на солнечную электростанцию в Абакане.

Проект «Энергия в действии» создан, чтобы познакомить школьников и студентов с современными технологиями в области энергетики, развить их интерес к точным и инженерным профессиям. А теперь и те, кто выберет направление солнечной энергетики, смогут не только узнать о работе солнечной электростанции, но и принимать участие в практических занятиях, разработке инновационных решений и проектов в области энергетики. 

В основанном Олегом Дерипаской холдинге уже более 15 лет уделяют особое внимание работе с молодежью, стараясь заинтересовать ребят работой в энергетике, начиная со школьной скамьи. Эта работа дает результаты: сейчас предприятия энергохолдинга по всей Сибири укомплектованы молодыми специалистами, решившими связать свою жизнь с энергетикой. 

Хакасия, где Эн+ в 2015 году открыла солнечную станцию, – один из лидеров по инсоляции среди регионов России. Здесь более 300 солнечных дней в году, поэтому расположение здесь СЭС весьма эффективно. Установленная мощность станции – 5,2 МВт, годовое производство электроэнергии – 6,5 млн кВт/ч. На территории около 18 га установлено более 20 тысяч солнечных модулей и силовое оборудование. Мощности, вырабатываемой станцией, хватает для обеспечения целого жилого микрорайона города, или, примерно, 1/30 части от всего потребления города Абакан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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