Лимиты энергопотребления могут увеличить для регионов без газа и теплоснабжения

Депутаты считают, что постановление приводит к дискриминации групп населения, в домах которых нет централизованного газоснабжения и теплоснабжения. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Межфракционная группа депутатов просит комитет Госдумы по энергетике обратиться к правительству РФ с предложением увеличить лимиты потребления электроэнергии с учетом особенностей регионов, в том числе для регионов без газа. Соответствующий проект протокольного поручения внесен на рассмотрение комитета.

«Госдума принимала закон о регулировании майнинга, а нормативная документация к нему, написанная правительством, поднимает стоимость электроэнергии для всех. Получается, выиграет бизнес, а люди пострадают», – прокомментировал проект протокольного поручения Гусев, его слова ТАСС приводит пресс-служба депутата. В свою очередь Якубовский отметил, что изменение тарифа не затронет жителей газифицированных регионов, однако в некоторых субъектах РФ, в том числе в Иркутской области и республике Хакасия, «речь идет о сотнях тысяч жителей». «Наша задача – защитить простых граждан, которые проживают в домах с электроотоплением в регионах, в которых нет газа», – добавил он.

Напомним, 1 ноября 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее границы диапазонов потребления электрической энергии населением. Максимальная норма энергопотребления в первом «льготном» диапазоне для всех субъектов РФ, на территории которых действует дифференцированный тариф, составит 3900 кВт*ч в месяц, во втором диапазоне – 6 000 кВт*ч в месяц.

Объемы потребления электроэнергии, утвержденные постановлением правительства РФ в нынешней редакции, не учитывают климатические особенности Приангарья. Электроотопление в Иркутской области в последние годы стало источником тепла в объектах ИЖС. Реализация постановления может привести к резкому увеличению размера платежей граждан за жизненно необходимые ресурсы при отсутствии альтернативного вида отопления.