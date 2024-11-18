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Средние зарплаты в Иркутской области оценили в 39–88 тыс. рублей

Региона занял по этому показателю 17 место в России. Список составило РИА Новости.

Место

Регион

Доля населения с зп ниже 30 тыс. рублей

Доля населения с зп выше 100 тыс. рублей

Типовая зп по региону

12

Красноярский край

13,3%

22,6%

40–96 тыс. рублей

17

Иркутская область

18,9%

18,9%

37–85 тыс. рублей

27

Новосибирская область

18%

11,8%

35–72 тыс. рублей

29

Республика Бурятия

18,3

11,6%

34–74 тыс. рублей

Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает еще один северный регион - Ямало-Ненецкий автономный округ, где 58,6% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку по доле работников с высокими зарплатами Магаданская область с результатом 56,3%.

Высокая доля работников с относительно низкой заработной платой отмечена в Ингушетии – 58,6%, Чечне (56,2%), Дагестане (51,4%) Карачаево-Черкесии (49,1%), Северной Осетии (48,1%), Кабардино-Балкарии (46,4) и Ивановской области (41,6%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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