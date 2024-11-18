Средние зарплаты в Иркутской области оценили в 39–88 тыс. рублей

Региона занял по этому показателю 17 место в России. Список составило РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Доля населения с зп ниже 30 тыс. рублей
|
Доля населения с зп выше 100 тыс. рублей
|
Типовая зп по региону
|
12
|
Красноярский край
|
13,3%
|
22,6%
|
40–96 тыс. рублей
|
17
|
Иркутская область
|
18,9%
|
18,9%
|
37–85 тыс. рублей
|
27
|
Новосибирская область
|
18%
|
11,8%
|
35–72 тыс. рублей
|
29
|
Республика Бурятия
|
18,3
|
11,6%
|
34–74 тыс. рублей
Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает еще один северный регион - Ямало-Ненецкий автономный округ, где 58,6% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку по доле работников с высокими зарплатами Магаданская область с результатом 56,3%.
Высокая доля работников с относительно низкой заработной платой отмечена в Ингушетии – 58,6%, Чечне (56,2%), Дагестане (51,4%) Карачаево-Черкесии (49,1%), Северной Осетии (48,1%), Кабардино-Балкарии (46,4) и Ивановской области (41,6%).