Средние зарплаты в Иркутской области оценили в 39–88 тыс. рублей

Региона занял по этому показателю 17 место в России. Список составило РИА Новости.

Место Регион Доля населения с зп ниже 30 тыс. рублей Доля населения с зп выше 100 тыс. рублей Типовая зп по региону 12 Красноярский край 13,3% 22,6% 40–96 тыс. рублей 17 Иркутская область 18,9% 18,9% 37–85 тыс. рублей 27 Новосибирская область 18% 11,8% 35–72 тыс. рублей 29 Республика Бурятия 18,3 11,6% 34–74 тыс. рублей

Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает еще один северный регион - Ямало-Ненецкий автономный округ, где 58,6% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку по доле работников с высокими зарплатами Магаданская область с результатом 56,3%.

Высокая доля работников с относительно низкой заработной платой отмечена в Ингушетии – 58,6%, Чечне (56,2%), Дагестане (51,4%) Карачаево-Черкесии (49,1%), Северной Осетии (48,1%), Кабардино-Балкарии (46,4) и Ивановской области (41,6%).