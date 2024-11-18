287 объектов подключили к электросетям в Иркутской области

Они находятся в поселках, селах, деревнях, ДНТ и СНТ региона.
«Не прекращается работа по технологическому присоединению к электросети жителей Иркутского и Шелеховского районов. Сотрудниками ИЭСК и подрядными организациями на прошедшей неделе подключено 287 объектов», – говорится в сообщении Иркутскэнерго.
За прошедшую неделю к электросети подключено 287 объектов в:
- р.п. Маркова
- п. Плишкино
- п. Дзержинск
- п. Горный
- п. Еловый
- с. Хомутово
- с. Мамоны
- с. Урик
- с. Оёк
- с. Баклаши
- с. Смоленщина
- с. Горохово
- с. Веденщина
- д. Грановщина
- д. Куда
- д. Позднякова
- д. Карлук
- д. Новолисиха
- д. Усть-Куда
- д. Глазуново
- д. Галки
- снт. Лайнер
- снт. Светлый
- снт. Дорожник
- снт. Колос
- днт. Будь здоров
- днт. Пирс
- и других СНТ и ДНТ