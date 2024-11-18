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287 объектов подключили к электросетям в Иркутской области

Они находятся в поселках, селах, деревнях, ДНТ и СНТ региона.

«Не прекращается работа по технологическому присоединению к электросети жителей Иркутского и Шелеховского районов. Сотрудниками ИЭСК и подрядными организациями на прошедшей неделе подключено 287 объектов», – говорится в сообщении Иркутскэнерго.

За прошедшую неделю к электросети подключено 287 объектов в:

  • р.п. Маркова
  • п. Плишкино
  • п. Дзержинск
  • п. Горный
  • п. Еловый
  • с. Хомутово
  • с. Мамоны
  • с. Урик
  • с. Оёк
  • с. Баклаши
  • с. Смоленщина
  • с. Горохово
  • с. Веденщина
  • д. Грановщина
  • д. Куда
  • д. Позднякова
  • д. Карлук
  • д. Новолисиха
  • д. Усть-Куда
  • д. Глазуново
  • д. Галки
  • снт. Лайнер
  • снт. Светлый
  • снт. Дорожник
  • снт. Колос
  • днт. Будь здоров
  • днт. Пирс
  • и других СНТ и ДНТ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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