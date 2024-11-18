287 объектов подключили к электросетям в Иркутской области

Они находятся в поселках, селах, деревнях, ДНТ и СНТ региона.

«Не прекращается работа по технологическому присоединению к электросети жителей Иркутского и Шелеховского районов. Сотрудниками ИЭСК и подрядными организациями на прошедшей неделе подключено 287 объектов», – говорится в сообщении Иркутскэнерго.

За прошедшую неделю к электросети подключено 287 объектов в: