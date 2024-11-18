Новый знак общественного поощрения учредили в Иркутской области

В Иркутской области учрежден почетный знак общественного поощрения «За поддержку участников специальной военной операции». Указ об этом подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Документ вступает в силу 1 января 2025 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Почетный знак будет являться мерой поощрения от имени губернатора Иркутской области граждан Российской Федерации, осуществляющих общественную деятельность, направленную на поддержку участников СВО. Планируется, что его ежегодно будут получать не более 500 человек.

– Жители Иркутской области, общественные и другие организации с первых дней проведения специальной военной операции активно включились в работу по оказанию помощи нашим бойцам. Я совсем недавно вернулся, что называется, из-за ленточки, встречался с нашими ребятами, которые сейчас защищают родину. Передали им дроны, закупленные на средства, собранные 4 ноября во время благотворительного концерта «Сибирское братство. Своих не бросаем!». Во время рабочих поездок по региону в разных муниципальных образованиях регулярно посещаю цеха, в которых общественники и простые граждане изготавливают нужные для фронта вещи. Вижу, что люди искренне хотят помочь участникам спецоперации, поддержать их. Поэтому считаю правильным отметить и заслуги тех, кто в тылу не остается равнодушным и по мере своих сил делает все возможное для победы, – сказал Игорь Кобзев.