Новую программу соцподдержки учредили в Иркутской области

В Иркутской области с 2022 года действует государственная региональная программа «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022 – 2024 годы. Ее цель – повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни ветеранов боевых действий и членов семей погибших и умерших ветеранов. Для продолжения этой работы председатель правительство Иркутской области Константин Зайцев утвердил новую программу на 2025 – 2027 годы.
– Мы увеличили расходы областного бюджета на реализацию программы с 6,2 миллиона рублей в 2022 году до 21,5 миллиона рублей в 2024 году. Делаем все, чтобы решать самые актуальные для ветеранов вопросы. В настоящее время число ветеранов пополняется за счет участников специальной военной операции. Всех, кто возвращается со спецоперации домой, нам важно не просто встретить, но и помочь вернуться к мирной жизни, бойцам необходимо пройти нелегкий путь возвращения, – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Программой предусмотрено решение различных вопросов. Это обеспечение санаторно-курортным лечением, предоставление компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение жильем в рамках закона «О ветеранах», проведение диспансерных и профилактических медицинских осмотров, предоставление льгот при посещении учреждений культуры, содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении.
В 2024 году количество ветеранов, прошедших оздоровление в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории региона составило 515 человек. За содействием в трудоустройстве в филиалы Кадрового центра в 2024 году обратились 274 члена семей участников СВО, обеспечена занятость 180 человек.
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Стационарное лечение пострадавших участников СВО выполнили 485 пациентам. На поликлиническом этапе медпомощь оказали почти 200 пациентам. Профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, в том числе углубленную, выполнили 807 участникам СВО и членам их семей, из них 230 человек взяли на диспансерный учет. Психологическую и психотерапевтическую помощь оказали 1500 участникам СВО и членам их семей. Курс медицинской реабилитации прошли 114 участников СВО.
Кроме того, в этом году филармонию и государственные театры Иркутской области посетили по льготным билетам 1584 ветерана боевых действий и военнослужащих. В областных музеях побывали 1315 ветеранов. Так, отделы Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского посетили 247 ветеранов, историко-мемориальный музей декабристов – 244, художественный музей имени В.П. Сукачева – 299, архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – 525.