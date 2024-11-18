Новую программу соцподдержки учредили в Иркутской области

В Иркутской области с 2022 года действует государственная региональная программа «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022 – 2024 годы. Ее цель – повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни ветеранов боевых действий и членов семей погибших и умерших ветеранов. Для продолжения этой работы председатель правительство Иркутской области Константин Зайцев утвердил новую программу на 2025 – 2027 годы.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Мы увеличили расходы областного бюджета на реализацию программы с 6,2 миллиона рублей в 2022 году до 21,5 миллиона рублей в 2024 году. Делаем все, чтобы решать самые актуальные для ветеранов вопросы. В настоящее время число ветеранов пополняется за счет участников специальной военной операции. Всех, кто возвращается со спецоперации домой, нам важно не просто встретить, но и помочь вернуться к мирной жизни, бойцам необходимо пройти нелегкий путь возвращения, – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Программой предусмотрено решение различных вопросов. Это обеспечение санаторно-курортным лечением, предоставление компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение жильем в рамках закона «О ветеранах», проведение диспансерных и профилактических медицинских осмотров, предоставление льгот при посещении учреждений культуры, содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении.

В 2024 году количество ветеранов, прошедших оздоровление в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории региона составило 515 человек. За содействием в трудоустройстве в филиалы Кадрового центра в 2024 году обратились 274 члена семей участников СВО, обеспечена занятость 180 человек.

Стационарное лечение пострадавших участников СВО выполнили 485 пациентам. На поликлиническом этапе медпомощь оказали почти 200 пациентам. Профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, в том числе углубленную, выполнили 807 участникам СВО и членам их семей, из них 230 человек взяли на диспансерный учет. Психологическую и психотерапевтическую помощь оказали 1500 участникам СВО и членам их семей. Курс медицинской реабилитации прошли 114 участников СВО.

Кроме того, в этом году филармонию и государственные театры Иркутской области посетили по льготным билетам 1584 ветерана боевых действий и военнослужащих. В областных музеях побывали 1315 ветеранов. Так, отделы Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского посетили 247 ветеранов, историко-мемориальный музей декабристов – 244, художественный музей имени В.П. Сукачева – 299, архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – 525.