Зима теплее с новым другом

Питомник К-9, который занимается помощью бездомным и брошенным собакам, совместно с компанией «Yes Auto» организовал благотворительную фотосессию, направленную на поиск новых хозяев для животных.

Фото предоставлено компанией

К-9 уже почти 30 лет занимается не только дрессировкой и профессиональным обучением собак служебных пород, но и благотворительностью – в питомнике действует приют для бездомных и брошенных собак. Ежегодно К-9 оказывает помощь более чем 1000 собакам – люди ежедневно сообщают о раненых, сбитых автомобилем, брошенных животных. Всем в питомнике стараются помочь – на территории питомника была создана гостиница для бездомных собак. Когда приезжаешь в питомник, сжимается сердце... Когда видишь, что, несмотря на часто жестокое обращение и безразличие со стороны некоторых людей, пройдя через боль и испытания, собаки не теряют веры в нас и смотрят в глаза каждому посетителю как будущему заботливому и любимому хозяину.

Благотворительность от «Yes Auto»

В сентябре, при поддержке компании «Yes Auto», прошла благотворительная фотосессия собак, которые ищут дом. Почему «Yes Auto»?

Идея обзавестись собственным символом в компании возникла недавно. Довольно быстро пришли к выводу, что личный автомобиль часто ассоциируется с членом семьи, с верным другом, которому даже нередко дают свое имя. Собака – как символ дружбы, преданности и теплой любви к человеку – идеально подошла на эту роль.

Идею очень тепло восприняли клиенты, которым игрушечные собачки сразу понравились. В компании решили развивать эту идею дальше, и не только помогать клиентам подбирать новых друзей в семью в виде автомобилей, но также помогать четвероногим друзьям из питомника К-9 обрести свои долгожданные семьи.

Фото предоставлено компанией

Фотосессия проходила с немного грустными улыбками. Эти животные остаются добрыми, несмотря ни на что: кто-то без лапки, кто-то без уха, кто-то с плохим зрением или слухом. Они всё равно продолжают жить, иногда вредничают, иногда показывают свой озорной характер и ждут свою семью.

Фото предоставлено компанией

Помощь питомнику

Компания «Yes Auto» призывает всех неравнодушных присоединиться к помощи и поучаствовать в жизни питомника и его постояльцев.



– Мы понимаем, что не у всех есть возможность взять собаку в семью, ведь это большая ответственность, но можно внести частичку своей души, помогая приюту полноценно функционировать. Питомцу регулярно требуются специальные лекарства для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным животным, а также расходные материалы и корма – такая поддержка особенно важна перед наступающей холодной зимой, – подчеркивают в компании «Yes Auto».

Фото предоставлено компанией

Приятный бонус

В знак благодарности, если вы решите забрать питомца до конца декабря, в питомнике вас ждет приятный сюрприз – сертификат на скидку в размере 50 000 рублей в «Yes Auto». Тем же, кто окажет посильную помощь питомнику, подарят календарь на 2025 год с фотографиями самых верных друзей человека.

Питомник К-9 и его обитатели ждут вас по адресу: улица Карпинская, 125.

Подробности можно узнать по телефонам: +7 (3952) 56-04-90 или +7 (3952) 600-444.