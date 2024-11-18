Программа самозанятости для ремесленников из Иркутской области стала лучшей в России

Ее разработали в региональном отделении «Моего бизнеса». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Заявка от Иркутской области победила в номинации «Лучший кейс поддержки самозанятых» по версии экспертов. Церемонию награждения провели в Москве на премии «Мой бизнес». Результаты озвучило Минэкономразвития России.

В 2024 году региональный центр «Мой бизнес» и министерство экономического развития и промышленности организовали специализированный форум и выпустили каталог «ХЕНДМЕЙД38». В этом году он получил печатную версию.

– Мы очень рады, что наши комплексные усилия по поддержке мастеров-ремесленников региона были высоко оценены экспертами федерального уровня. На сегодняшний момент мы реализуем множество мер по поддержке самозанятых и готовы поделиться своим опытом с другими регионами. Уже пять лет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства» работает Центр «Мой бизнес», который оказывает финансовую и нефинансовую помощь малому и среднему бизнесу региона. И одно из важных направлений нашей работы – это поддержка креативных индустрий, – поделилась директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.