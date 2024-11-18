Игорь Кобзев: Продолжается работа по совершенствованию профильного законодательства по поддержке семей с детьми

По инициативе губернатора Игоря Кобзева на рассмотрение депутатов регионального парламента направлен законопроект об изменениях в закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Этим законопроектом решается задача, поставленная президентом страны, – обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В нынешний год – год семьи – продолжается работа, направленная на совершенствования профильного законодательства по поддержке семей, воспитывающих детей. Областной материнский капитал – одна из востребованных мер поддержки семей с детьми, которая нацелена на решение федеральной задачи по улучшению демографической обстановки в регионе, – рассказал Игорь Кобзев.

Услуга по предоставлению регионального материнского капитала входит в перечень массовых социально значимых услуг Иркутской области. На Едином портале государственных и муниципальных услуг по данной услуге разработана портальная форма.

– Разработчиками портальной формы предусмотрена подача заявлений на получение сертификата на областной материнский капитал, а также на распоряжение средствами областного материнского капитала. В том числе установлены сроки оказания услуг 10 и 15 рабочих дней соответственно. В данное время сроки рассмотрения заявлений 30 календарных дней. Их необходимо привести в соответствие с портальными сроками, – уточнил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Еще одно изменение, вносимое проектом, – приведение в соответствие с федеральным законодательством, на уровне которого признаны утратившими силу правила формирования перечня уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов. Поэтому и из регионального законодательства исключаются положения об организациях, включенных в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов.

Напомним, что дополнительная мера социальной поддержки – областной материнский (семейный) капитал – предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении второго, третьего или последующих детей. Мера установлена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» президентского нацпроекта «Демография».