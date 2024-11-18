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Кадетский корпус в первомайском районе Иркутска реконструируют

Здание носить имя подполковник ФСБ Павла Скороходова.

Проект реконструкции получил положительное заключение госэкспертизы. Из федерального бюджета на проведение работ выделено 351 млн рублей. Сейчас проекту ищут софинансирование и подходящую программу. Ориентировочно работы пройдут с 2025 по 2027 годы

Реконструкция предусматривает строительство спортивно-просветительского корпуса с теплым переходом. В новом корпусе разместят пять блоков, в которых будут спортивный зал, актовый зал, раздевалки и душевые. Кроме того, предусмотрена модернизация площадки для построений и благоустройство территории.

«В целом, скажу одно – Иркутский кадетский корпус ждут масштабные перемены», – пишет в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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