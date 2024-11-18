Банк Уралсиб стал ассоциированным партнером программы «Акселератор АРФГ - 2025», направленной на поиск, отбор, пилотирование и внедрение в бизнес-практику инновационных решений финграмтех-стартапов.

Финграмтех-стартапы – инновационные цифровые проекты, которые способствуют повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности населения, а также используют современные информационные технологии для повышения качества и эффективности финансовых услуг.

«Акселератор АРФГ – 2025» позволяет компаниям-партнерам увидеть сразу целый спектр инновационных решений и выбрать то, что максимально соответствует их бизнес-потребностям. Стартапы, в свою очередь, смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков и инвесторов, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Программа «Акселератор АРФГ 2025» стартует в январе 2025 года, подать заявку на участие можно до 30 ноября текущего года на сайте программы. Участие в программе акселератора бесплатное. Участники могут подать заявки по самым разным направлениям, представив сервисы по повышению уровня финансовой грамотности населения, развитию навыков финансового планирования, управления личными финансами и культуры сбережений, защиты от мошенничества, а также инновационные онлайн-платформы, сервисы и приложения по предоставлению финансовых, страховых и консультационных услуг и другие тематические проекты.