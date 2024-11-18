Ингосстрах Банк поднялся в рейтинге цифровой зрелости банков

Эксперты агентства цифрового аудита SDI360 подвели итоги ежегодного исследования «Цифровая зрелость розничных банков». В 2024 году по сравнению с результатами прошлого года Ингосстрах Банк улучшил свои позиции на 4 строчки и занял 24-е место в общем рейтинге.

Для исследования были выбраны 35 розничных и универсальных российских банков. Эксперты анализировали качество цифровых сервисов, эффективность коммуникаций и онлайн-продаж, репутацию кредитно-финансовых организаций в медиапространстве. Наибольшее количество баллов Ингосстрах Банк набрал за удобство и функциональность сайта, регулярность обновления мобильного приложения и технологичность онлайн-продаж. Подняться в рейтинге позволили успешно проведенная интеграция с порталом Госуслуг, постоянное совершенствование и расширение функционала мобильного приложения и другие доработки.

«В этом году мы существенно улучшили формы онлайн-заявок на банковские карты и кредитные продукты, оптимизировали разделы платежей, ускорив проведение операций. Эти изменения получили позитивный отклик у клиентов, и нам очень приятно, что они были отмечены и профессиональным сообществом», – прокомментировала Полина Берсенева, директор департамент разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.