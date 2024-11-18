Доля покупок новостроек за наличные выросла до 60% в октябре

Такая тенденция фиксируется в Москве. Иркутские застройщики также подтверждают рост числа сделок за наличные.

В октябре около 60% сделок на рынке первичной недвижимости были совершены за счет наличных средств, тогда как доля использования кредитов составила порядка 40%. Об этом сообщает московский Росреестр. Месяцем ранее за наличный расчет покупали квартиры в новостройках около 50% клиентов.

Согласно данным ведомства, в октябре 2024 года было зарегистрировано 4,4 тысячи договоров долевого участия с использованием кредитных средств, что на 11,6% меньше, чем в сентябре этого же года. По сравнению с октябрем 2023 года этот показатель упал на 58,2%.

Иркутские застройщики также отмечают рост числа сделок за наличные. На круглом столе, организованном порталом SIA.RU и газетой "Дело", они указали на значительное увеличение количества таких операций, связывая это с заградительными ставками по ипотеке.



Ранее стало известно, что «Сбер» поднял ставки по рыночным кредитам на жилье выше 28%. Они выросли на 3,5 процентных пункта — и для первичного, и для вторичного сектора. Кредитная организация объяснила такое решение увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Эксперты уверены, что примеру «Сбера» последуют и другие банки.