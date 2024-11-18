«Не надо жадничать» – эксперт о ситуации на российском рынке

Доллар 100, инфляция ускоряется, российский рынок идёт опять вниз. Что дальше?

Рубль продолжает слабеть. Курс доллара на межбанковском рынке в четверг преодолел отметку 100 руб. Это произошло впервые с осени прошлого года. Ослабление, в том числе, связано с ростом глобального доллара.

– Индекс DXY поднялся до максимумов с ноября прошлого года, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. – Индекс DXY – показатель стоимости американского доллара в сравнении с другими валютами. Чем сильнее доллар относительно этих валют, тем выше индекс. Глобальный доллар вырос после публикации данных по потребительским ценам США в октябре. Годовая инфляция там ускорилось до 2,6%. Рынок воспринял эти данные, как сигнал к тому, что ставка ФРС при Трампе останется высокой.

Взлёт DXY оказал давление на цены на сырьевые товары. Так, нефть марки Brent торгуется в пределах 72 долларов за баррель, и ОПЕК+ пока не планирует отказываться от сокращения добычи нефти. Цены на золото закономерно отступили от исторических максимумов и уже опустились к уровню 2550 долларов за унцию.

– Новый президент США вступит в полномочия только в январе, но рынки уже сейчас стараются предугадать ситуацию заранее. Если Трамп действительно снизит налоги в Штатах и введёт практически заградительные пошли на экспортные товары, то это может поддержать доллар и вынудить Федеральную резервную систему держать более высокую ставку, чем прогнозировалось ранее, – отмечает эксперт БКС.

Что касается российского рынка, то на прошедшей неделе индекс Мосбиржи старался держаться около отметки 2 750 пунктов, но к концу недели опустился до уровня 2 700 пунктов.

– В среду Росстат традиционно опубликовал данные по инфляции в России. Они оказались довольно мрачными – за неделю, с 6 по 11 ноября, рост цен составил 0,3%, Неделей ранее рост был 0,19%. 0,3% за неделю – это много. Такая динамика обострила опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, то есть повышения ставки на декабрьском заседании.

Аналитики не исключают, что движение вниз российского рынка может продолжиться, по индексу вполне вероятно увидеть уровень 2 560 пунктов.

– В таких условиях нужно очень аккуратно смотреть на рынок и выбирать отдельные, проверенные, истории для инвестиций. Жадничать сейчас не надо. Если часть денег находится на денежном рынке, пускай там и остаются. Дно рынка поймать невозможно, но дождаться стабилизации экономики, решения по ставке, для инвесторов, пожалуй, сейчас более предпочтительно, – резюмирует Всеволод Зубов.