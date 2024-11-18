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Средние ставки по рыночной ипотеке взлетели выше 28%

Де-факто рыночная ипотека сейчас заморожена.

На минувшей неделе средняя базовая ставка по рыночной ипотеке, предоставляемая для приобретения жилья, выросла на 3 процентных пункта. Основной вклад в этот резкий скачок внесли такие банки, как Сбербанк и ВТБ, сообщает РБК.

– К середине ноября 2024 года средние ставки по рыночным ипотечным программам достигли отметки свыше 28%. В двадцати крупнейших российских банках, предоставляющих ипотеку, наблюдается значительное увеличение ставок как на покупку новостроек, так и на приобретение вторичного жилья. Эти данные подтверждаются анализом Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), – говорится в сообщении РБК.

Согласно данным ЕИСЖС, за период с 11 ноября средние ипотечные ставки в России поднялись на 3 п.п.:

- Ставки на новостройки увеличились на 2,96 п.п., достигнув уровня 28,44%;
- На вторичное жилье ставки повысились на 3,18 п.п. – до 28,64%.

Основной причиной этого роста стали изменения в политике Сбербанка и ВТБ. Сбербанк увеличил свои ставки на 3,5 п.п. до 28,7%, как на первичную, так и на вторичную недвижимость. ВТБ также поднял ставки на 3,1 п.п. — до 29,5% на обе категории жилья. Именно у этих банков сейчас зафиксированы самые высокие базовые ставки среди ведущих игроков рынка.

Банки объясняют повышение ставок с ростом ключевой ставки и удорожанием облигаций федерального займа (ОФЗ). Эксперты отмечают, что рыночная ипотека сейчас де-факто заморожена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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