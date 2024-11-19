ВТБ отменяет комиссию за прием оплаты через СБП для бизнеса

ВТБ с 18 ноября отменяет для клиентов среднего и малого бизнеса комиссии за прием оплаты по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП). Экономить на комиссиях предприниматели смогут в предновогодний период и до конца января 2025 года.
Принимать платежи по QR-кодам без комиссии могут клиенты ВТБ – юрлица и предприниматели, впервые подключившие с 18 ноября 2024 года по 31 января 2025 года сервис СБП для приема безналичной оплаты товаров, работ и услуг.
Новым клиентам для этого нужно заполнить заявку на сайте, открыть счет и подключить эквайринг в одном из отделений банка. Тем, кто уже обслуживается в ВТБ, достаточно подать заявку на подключение эквайринга и сервиса по приему оплаты через СБП в интернет-банке или мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ.
«Оплата по СБП уже прочно вошла в практику расчетов наряду с классическим эквайрингом. При этом доля расчетов по СБП продолжает расти: например, по сравнению с октябрем прошлого года оборот по СБП у клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился в 2 раза. Этот платежный инструмент расширяет возможности расчетов с покупателями и позволяет выбрать удобный способ оплаты в каждой конкретной ситуации. Причем оплата по СБП выгодна как продавцам, так и покупателям. Продавцы получают средства на счет практически мгновенно, при этом экономят на комиссии, что, в свою очередь, позволяет им предлагать более выгодные условия и дополнительные скидки покупателям, повышать их лояльность», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
Среди основных преимуществ приема оплаты по СБП – низкие комиссии и экономия на дополнительном оборудовании, ведь QR-коды с реквизитами для оплаты можно вывести на экран телефона или распечатать и разместить у кассы, выложить на сайт, отправить по электронной почте и в мессенджере. Средства поступают на счет продавца в режиме реального времени.
Специальные условия действуют с 18 ноября 2024 года до 31 января 2025 года, далее комиссия составит от 0,2 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от сферы бизнеса.