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Каким специалистам сложнее всего найти работу в Иркутской области?

В первой двадцатке оказались айтишники. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Максимальная конкуренция среди местных соискателей в ноябре зафиксирована по профессиональной роли «режиссер, сценарист». Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 244 резюме потенциальных кандидатов, что значительно выше здорового уровня конкуренции на рынке труда (норма 4,0 – 7,9 резюме на вакансию).

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность тестировщика, с соотношением 80,7 резюме на вакансию. Потребность в таких кадрах тоже ограничена, на данный момент открыто лишь три предложения о работе.

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В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии, в том числе, менеджер по компенсациям и льготам (80 резюме на вакансию), дата-сайентист (68), операционный директор (66), руководитель отдела логистики (57,4), менеджер, консультант по стратегии (56), менеджер по работе с партнерами (55,2), гейм-дизайнер (55), финансовый менеджер (54,1), генеральный, исполнительный директор (53,4), директор юридического департамента (52), брокер (51), руководитель отдела аналитики (47), event-менеджер (43,3), финансовый контролер (43), переводчик (39,1), журналист, корреспондент (38,6), копирайтер, редактор, корректор (37,8), руководитель отдела клиентского обслуживания (37,3), продюсер (37).

«Все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда, количество вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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